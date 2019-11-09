Фрэнк Лэмпард: «Мы все знаем, что в футболе все может быстро измениться»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, признанный лучшим в октябре в английской премьер-лиге, отметил, что в футболе все быстро меняется. Также он добавил, что к каждой игре нужно относиться серьезно.

— Это был хороший месяц: я получил индивидуальную награду, и команда поднялась в таблице, но мы все знаем, что в футболе все может быстро измениться, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Мы хотим добиться результата до того, как уйдем на перерыв из-за матчей сборных, однако нам необходимо к каждой встрече в АПЛ относиться серьезно. Мы должны уважать «Кристал Пэлас», который не так далеко от нас отстал. Последнее время они демонстрировали неплохую форму. Этот матч не станет легкой прогулкой.

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