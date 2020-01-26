Фрэнк Лэмпард: «Челси» нужны трансферы, чтобы двигаться вперед»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Халл Сити» (2:1) в 1/16 Кубка Англии заявил, что клубу необходимо подписать новых игроков в зимнее трансферное окно. Специалист также выразил сожаление по поводу ситуации, которая стоит перед лондонским клубом. «Синие» хотят продолжить свой путь в Кубке Англии, удержать 4-е место в Премьер-Лиге и обеспечить себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

— Летом «Челси» получил наказание, и это причиняет нам боль, — цитирует Goal слова Лэмпарда. — Мы потеряли Эдена Азара, одного из лучших игроков в истории клуба. Таково положение дел. Моя задача состоит в том, чтобы каждый день работать на тренировках, делая игроков лучше. Прошлым летом мы не удержали свои позиции, и теперь нам нужны трансферы, чтобы двигаться вперед. Деньги — не моя проблема, но я должен быть честным и откровенным

В текущее трансферное окно «Челси» не совершил ни одного приобретения. На данный момент команда Лэмпарда занимает 4 строч.ку в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 40 очков в 24 играх.