Фото формы «Манчестер Сити» на следующий сезон появилось в интернете

В интернете появилась фотография новой домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2020/21. Комплект представлен в традиционной голубой расцветке. Техническим спонсором клуба также будет Puma.

В официальном интернет-магазине Puma появилась страница с новой формой «горожан», но затем она была удалена.

BREAKING: The 2020/21 Manchester City home kit has just appeared on Puma's official US store.



It is unknown whether this is an indicator that the official release is near or just an error by Puma.



[via @Footy_Headlines] pic.twitter.com/TIjYQLYFKo