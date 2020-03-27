Форвард «Вулверхэмптона» Хименес прокомментировал слухи об интересе «МЮ» и «Арсенала»

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес прокомментировал информацию о том, что им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

— У меня контракт с «волками» до 2023 года, я счастлив здесь, — цитирует Goal.com Хименеса. — «Вулверхэмптону» необязательно проходить в Лигу чемпионов, чтобы удержать меня, мне тут нравится, мы вместе со всей командой делаем очень важные вещи. Мы очень старались весь сезон. В прошлом году мы попали в Лигу Европы, теперь пытались побороться за место в ЛЧ. Для меня возможность пробиться в Лигу чемпионов — огромная мотивация расти дальше как футболисту.

На счету 28-летнего Хименеса 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за «Вулверхэмптон» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 50 миллионов евро.