Форвард «Вулверхэмптона» Хименес, получивший перелом черепа, заявил, что скоро вернется на поле
Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес поблагодарил клуб за поддержку после серьезной травмы головы.
29-летний мексиканец заработал перелом черепа в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1) после столкновения с Давидом Луисом.
«Спасибо, я скоро вернусь!» — написал у себя в Twitter Хименес.
Thank you, I'm gonna be back soon ???? https://t.co/STT9qUewe1— Ra?l Jim?nez (@Raul_Jimenez9) December 11, 2020
В сезоне-2020/21 мексиканец провел за «Вулверхэмптон» 11 матчей, на его счету 3 гола.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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