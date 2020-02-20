Форвард «Лиона» Дембеле хочет перейти в «МЮ» летом

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле хочет перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, 23-летний француз знает об интересе к себе со стороны «красных дьяволов» и желает перейти именно в эту команду. Как пишет издание, «Лион» оценивает стоимость Дембеле в сумму около 100 миллионов евро, но готов согласиться и на более скромное предложение в случае, если сам футболист выразит желание уйти. «МЮ» находится в поисках форварда и собирается укрепить эту позицию в летнее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Дембеле забил 19 голов и отдал 6 результативных передач в 37 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего француза в 40 миллионов евро.