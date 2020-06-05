«Фламенго» отказался продавать полузащитника Жерсона «Тоттенхэму»

«Тоттенхэм» не смог договориться с «Фламенго» о покупке полузащитника Жерсона, сообщает Goal.com.

По информации источника, «шпоры» предложили за 23-летнего бразильца 16 миллионов евро, однако получили отказ. Сообщается, что сам футболист хочет остаться в «Фламенго» и продолжить работу под руководством главного тренера Жорже Жезуша.

В сезоне-2020 Жерсон провел за «Фламенго» 7 матчей, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.