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«Фламенго» отказался продавать полузащитника Жерсона «Тоттенхэму»

5 июня 2020, 14:38
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«Тоттенхэм» не смог договориться с «Фламенго» о покупке полузащитника Жерсона, сообщает Goal.com.

По информации источника, «шпоры» предложили за 23-летнего бразильца 16 миллионов евро, однако получили отказ. Сообщается, что сам футболист хочет остаться в «Фламенго» и продолжить работу под руководством главного тренера Жорже Жезуша.

В сезоне-2020 Жерсон провел за «Фламенго» 7 матчей, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

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