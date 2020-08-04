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Ферран Торрес согласовал контракт с «Манчестер Сити» и прошел медосмотр

15:34
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Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес согласовал контракт с «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 20-летний испанец заключил соглашение с английским клубом на 5 лет и прошел медосмотр для перехода в команду. Сообщается, что сделка обойдется «горожанам» в 27 миллионов евро.

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