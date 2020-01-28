Фернандинью продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью, который в последнее время часто играет на позиции защитника, продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «Сити».

Контракт был продлен на один год. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2021 года.

34-летний футболист в текущем сезоне провел 26 матчей за «Сити» во всех турнирах.