Фернандеш оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что счастлив получить награду лучшему игроку АПЛ по итогам ноября и оценил шансы «красных дьяволов» на чемпионство.
В прошлом месяце 26-летний португалец провел 4 матча в чемпионате Англии, отличившись 4 голами и 1 результативной передачей.
«Сложно получить такую награду. А у меня их три, горжусь этим.
Буду счастлив, когда мы выиграем Премьер-лигу. Смысл приезда в Англию заключается в том, чтобы выиграть АПЛ. Думаю, у нас есть шанс это сделать", — цитирует официальный сайт премьер-лиги Фернандеша.
После 10 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
Завтра, 12 декабря, команда примет «Манчестер Сити» в 11-м туре чемпионата Англии. Начало — в 20.30 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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