Фернандеш оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что счастлив получить награду лучшему игроку АПЛ по итогам ноября и оценил шансы «красных дьяволов» на чемпионство.

В прошлом месяце 26-летний португалец провел 4 матча в чемпионате Англии, отличившись 4 голами и 1 результативной передачей.

«Сложно получить такую награду. А у меня их три, горжусь этим.

Буду счастлив, когда мы выиграем Премьер-лигу. Смысл приезда в Англию заключается в том, чтобы выиграть АПЛ. Думаю, у нас есть шанс это сделать", — цитирует официальный сайт премьер-лиги Фернандеша.

После 10 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Завтра, 12 декабря, команда примет «Манчестер Сити» в 11-м туре чемпионата Англии. Начало — в 20.30 по московскому времени.