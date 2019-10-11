«Фенербахче» ведет переговоры с «Арсеналом» о покупке Езила

Нападающий «Арсенала» Месут Езил в январе может перейти в «Фенербахче», сообщает Takvim. Сам 30-летний игрок готов переехать в Турцию из-за разногласий с нынешним тренером «канониров» Унаи Эмери.

Президент «Фенера» Али Кодж уже встретился со спортивным директоров лондонцев Дамьеном Комолли на предмет возможного трансфера.

В текущем сезоне Езил сыграл только в 2 матчах, в которых не отметился результативными действиями. В последних трех играх «Арсенала» он оставался вне заявки.