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«Фенербахче» работает над трансфером Езила

09:47
Месут Езил. Фото AFP
Месут Езил. Фото AFP
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«Фенербахче» намерен усилиться полузащитником «Арсенала» Месутом Езилом, сообщает The Sun.

По информации источника, клуб из Стамбула — главный претендент на 31-летнего немца. Сообщается, что переход Езила в «Фенербахче» может состояться после того, как у игрока закончится контракт с «Арсеналом» — летом 2021-го года, однако турецкий клуб пытается договориться о приходе игрока уже сейчас.

Езил провел за «Арсенал» 23 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 17,5 миллиона евро. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Арсенал» не собирается продлевать контракт с футболистом.

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