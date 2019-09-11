Фекир обвинил «Ливерпуль» в обмане, однако бывший агент футболиста раскритиковал его поведение

Французский полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир настаивает на том, что его переход из «Лиона» в «Ливерпуль» в прошлом году не состоялся вовсе не из-за его проблем со здоровьяем.

— Хотете правду? Даже я не знаю ее, уверяю вас. Я прошел медицинское обследование, и «Ливерпуль» решил не подписывать меня, — цитирует Sky Sports Фекира. — В какой-то момент они хотели, чтобы я поверил, что это все из-за колена. Но это было лишь оправданием, медицинские тесты были очень хорошими.

При этом вывший агент Фекира Жан-Пьер Бернс раскритиковал последние комментарии полузащитника по поводу своего несостоявшегося перехода в «Ливерпуль», заявив, что травма колена была основной причиной, по которой переговоры прервались. — Он должен прекратить это шоу и перестать принимать людей за дураков. Все знают, что случилось, — приводит издания слова Бернса.

С 23 июля 2018 года Фекир стал игроком «Бетиса», за это время он провел в составе испанского клуба 3 матча, в которых забил 2 гола.

Чемпионат Испании: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирная таблица