Фанаты «Суонси» поиздевались над гибелью Эмилиано Сала. Полиция проводит проверку

Полиция проводит расследование поведения фанатов «Суонси» перед матчем чемпионшипа против «Кардиффа», сообщает The Guardian. Болельщики «лебедей» сделали издевательский «посадочный талон» погибшего футболиста Эмилиано Сала.

На посадочном талоне было обозначено место D3AD (похоже по написанию с «Dead» — «мертвый»), а пилотом самолета указан Майки Дай — так звали болельщика «Кардиффа» убитого в результате фанатских столкновений в 2011 году.

Полиция Южного Уэльса проведет расследование инцидента, а «Кардифф» уже осудил поведение болельщиков.

Эмилиано Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» зимой этого года, но по пути из Франции в Великобританию его самолет разбился.