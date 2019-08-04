Фанаты "Ман Сити" и "Ливерпуля" подрались перед игрой в метро. Видео

Перед матчем за Суперкубок Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" (1:1, 5:4 - по пен.) болельщики команд подрались в лондонском метро, сообщает Daily Mirror. Игра проходила на стадионе "Уэмбли".

По информации СМИ, конфликт между фанатами случился во время движения поезда в направлении станции "Парк Уэмбли". Массовая драка произошла рядом с дверями вагонов.

Английская полиция начала расследование по данному инциденту. Стражи порядка планируют установить личности болельщиков, которые участвовали в драке. Задержанных с места происшествия не было.

City v Liverpool today! 👊🏻 pic.twitter.com/H2AANqDCKg — Football Fights (@footbalIfights) August 4, 2019

"Манчестер Сити" по пенальти победил "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии