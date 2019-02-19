Фабио Капелло: "Вернувшись в "Эвертон", Руни растерял все свои качества"

Бывший главный тренер сборных России и Англии Фабио Капелло назвал ошибочным решение Уэйна Руни вернуться в родной "Эвертон" в 2017 году. Форвард перешел из ливерпульского клуба в 2004 году в "Манчестер Юнайтед". В составе "МЮ" он стал лучшим бомбардиром в истории клуба и получил капитанскую повязку. Летом 2017 года тогдашний главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью решил расстаться с форвардом. За "Эвертон" после возвращения Руни провел один сезон, а летом 2018 года присоединился к клубу MLS "Ди Си Юнайтед".

- Руни - хороший игрок, но я видел сезон, когда он вернулся в "Эвертон" и выглядел не очень удачно, - цитирует Goal Каплло. - Он был на поле как будто другим человеком. Он не был с командой. Он не был тем Руни, которого я помню: быстрым, бегающим. Не было ничего. Он потерял всё, все свои качества. Он решил уехать в Америку. Футбол там другой, это новый опыт, туда едут многие итальянцы в конце карьеры.