Фабио Капелло: «Клопп творит магию, а Гвардьола устраивает спектакль»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло сравнил Юргена Клоппа и Хосепа Гвардьолу. По его словам, немец и испанец по-разному руководят «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» соответственно.

— Клопп, на мой взгляд, делает нечто магическое, — цитирует Sky Sports Капелло. — На «Энфилде» царит фантастическая атмосфера, которая отражает эмоции фанатов. Связь между командой, Клоппом и болельщиками уникальна. Гвардьола — другой. Он заставляет команду играть словно в театре. Это очень хорошее шоу, как поход на спектакль.