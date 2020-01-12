Фабинью: «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии"

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью заявил, что его команда станет чемпионом Англии в текущем сезоне.

— Станет ли «Ливерпуль» чемпионом? Да, — сказал бразилец в интервью TF1.

Команда Фабинью на данный момент лидирует в чемпионате. «Красные» накануне обыграли «Тоттенхэм» (1:0). У «Ливерпуля» 61 очко в 21 матче. У идущего вторым «Лестера» 45 очков и на один матч больше. Третьим идет «Манчестер Сити» — 44 очка в 21 игре.