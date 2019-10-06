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Езил в третий раз подряд отсутствует в заявке «Арсенала» на матч

6 октября 2019, 15:36
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Нападающий «Арсенала» Месут Езил в третий раз подряд не включен в заявку команды на матч. 30-летний немец не присутствовал на скамейке запасных в играх чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», Лиги Европы со «Стандардом» и сейчас в рамках АПЛ против «Борнмута».

После ухода Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала» Езил перестал быть игроком основного состава. В текущем сезоне он принял участие лишь в двух встречах, отыграв суммарно 140 минут.

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