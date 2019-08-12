Эвра сравнил Роналду с машиной. Француз не советует ходить к португальцу домой

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра опубликовал новый пост в Twitter. 38-летний спортсмен в шутливой форме отреагировал на новость о том, что 16 лет назад форвард Криштиану Роналду перешел из лиссабонского "Спортинга"​ в "МЮ".

"Он просто машина! Не ходите к нему домой на ланч, потому что превратится в очередную тренировку!", – написал Эвра в Twitter.

Эвра и Роналду вместе выступали за "красных дьяволов" с 2006 по 2009 год.

He is a machine!! 💪 Just don’t go to his house for lunch it’s like another training session! 😂😂😂 https://t.co/0vG6Qga0dl — Patrice Evra (@Evra) August 12, 2019

16 лет назад Роналду перешел в "МЮ". Помните его игру за "красных дьяволов"?