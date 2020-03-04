«Эвертон» продлил контракт с Холгейтом до 2025 года

«Эвертон» продлил контракт с защитником Мэйсоном Холгейтом до конца июня 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.

? | Mason Holgate has signed a new five-year deal! #EFC ? — Everton (@Everton) March 3, 2020

В сезоне-2019/20 Холгейт провел за «Эвертон» 26 матчей, на его счету 1 гол и 3 результативне передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 7 миллионов фунтов. Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему англичанину со стороны «Манчестер Сити».