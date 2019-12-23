«Эвертон» представил Анчелотти в качестве главного тренера
16:29
«Эвертон» представил Карло Анчелотти на посту нового главного тренера, сообщает Twitter английского клуба.
Итальянский тренер прибыл на стадион «ирисок», где поучаствовал в фотосессии и ответил на вопросы журналистов.
Carlo's Blues. ?? #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zYE4xA46Ga— Everton (@Everton) December 23, 2019
«Эвертон» объявил о назначении Анчелотти на прошедшей неделе, подписав с ним контракт до 2024 года.
Первым матчем для итальянца во главе ливерпульского клуба станет встреча с «Бернли», которая запланирована на 26 декабря.
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