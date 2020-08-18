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«Эвертон» планирует подписать Флоренци

18 августа 2020, 15:27
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«Эвертон» интересуется защитником «Ромы» Алессандро Флоренци, сообщает Goal.com.

По информации источника, английский клуб намерен усилить правый фланг защиты и хочет приобрести 29-летнего итальянца.

Вторую половину сезона-2019/20 Флоренци провел в «Валенсии» на правах аренды, игрок провел за команду 14 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 16 миллионов евро.

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