«Эвертон» обыграл «Тоттенхэм»

«Эвертон» в матче первого тура чемпионата Англии обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Доминик Калверт-Льюинн.

В следующем матче «Эвертон» 19 сентября встретится с «Вест Бромвичем», «Тоттенхэм» днем позже сыграет с «Саутгемптоном».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)

Гол: Калверт-Льюин, 55.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти (Ндомбеле, 76), Б.Дэйвис, Хейбьерг, Уинкс (Бергвайн, 60), Дайер, Алли (Сиссоко, 46), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Мина, Хамес Родригес (Т.Дэйвис, 90+2), Аллан, Андре Гомеш (Сигурдссон, 68), Дукуре, Калверт-Льюин (М-з.Кин, 89), Ришарлисон.

Предупреждение: Хейбьерг, 85.

Судья: Аткинсон (Англия).

13 сентября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».