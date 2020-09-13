«Эвертон» обыграл «Тоттенхэм»
«Эвертон» в матче первого тура чемпионата Англии обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.
Единственный гол на 55-й минуте забил Доминик Калверт-Льюинн.
В следующем матче «Эвертон» 19 сентября встретится с «Вест Бромвичем», «Тоттенхэм» днем позже сыграет с «Саутгемптоном».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
1-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)
Гол: Калверт-Льюин, 55.
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти (Ндомбеле, 76), Б.Дэйвис, Хейбьерг, Уинкс (Бергвайн, 60), Дайер, Алли (Сиссоко, 46), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Мина, Хамес Родригес (Т.Дэйвис, 90+2), Аллан, Андре Гомеш (Сигурдссон, 68), Дукуре, Калверт-Льюин (М-з.Кин, 89), Ришарлисон.
Предупреждение: Хейбьерг, 85.
Судья: Аткинсон (Англия).
13 сентября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».