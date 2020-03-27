«Эвертон» намерен купить защитника «Лилля» Габриэла

«Эвертон» сделал предложение по защитнику «Лилля» Габриэла, сообщает Sky Sports.

По информации источника, главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти ищет усиление в центр обороны и намерен приобрести футболиста французской команды. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Арсенала» и «Ювентуса».

23-летний Габриэл провел за «Лилль» 34 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 22 миллиона евро.