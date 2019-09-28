Стали известны составы «Эвертона» и «Манчестер Сити» на матч 7-го тура чемпионата Англии. Украинский защитник гостей Александр Зинченко выйдет на поле в стартовом составе. Лидер атак «Сити» Серхио Агуэро начнет встречу на скамейке запасных.

«Эвертон»: Пикфорд — Коулмэн, Майкл Кин, Мина, Динь — Шнейдерлен, Делф — Уолкотт, Г. Сигурдссон, Ришарлисон — Колверт-Левин.

Запасные — Лессль, Дэвис, Сидибе, Ивоби, Мойзе Кин, Холгейт, Тосун.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Фернандинью, Зинченко — Родри, Гюндоган — Махрез, Де Брейне, Стерлинг — Габриэл Жезус.

Запасные — Браво, Агуэро, Бернарду Силва, Давид Сильва, Менди, Канселу, Фоден.

Трансляция матча «Эвертон» — «Манчестер Сити»