«Эвертон» интересуется Бэйлом и Рэмси

«Эвертон» планирует вернуть в английскую премьер-лигу двух валлийских футболистов, полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси и нападающего «Реала» Гарета Бэйла, сообщает 90min.com.

По информации источника, президент «Эвертона» Фархад Мошири уверен, что новый тренер команды, Карло Анчелотти — отличный специалист, который готов вернуть клубу былую славу, но считает, что итальянскому специалисту не хватает качественных футболистов в составе. В связи с этим, клуб заинтересован в приобретении Аарона Рэмси и Гарета Бэйла, которые недовольны положением в своих нынешних командах.

29-летний Рэмси перешел в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 24 матчах за команду в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

На счету 30-летнего Бэйла 3 гола и 2 результативных передачи в 18 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.