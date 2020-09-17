«Эвертон» переигрл «Солфорд» в матче 1/32 финала Кубка английской лиги (3:0). Также в 1/16 финала вышли «Халл Сити», «Брентфорд» и «Бристоль Сити».

Кубок английской лиги

1/32 финала

«Эвертон» — «Солфорд» — 3:0 (1:0)

Голы: М-л.Кин, 8 (1:0). Сигурдссон, 74 (2:0). М-з.Кин, 87 — с пенальти (3:0).

Судья: Эдвардс.

Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Лидс» — «Халл Сити» — 1:1 (0:1). Пенальти — 8:9

Голы: Уилкс, 5 (0:1). Алиоски, 90+3 (1:1).

Судья: Уэбб.

Лидс. Стадион «Elland Road».

«Саутгемптон» — «Брентфорд» — 0:2 (0:2)

Голы: Нергор, 40 (0:1). Да Силва, 45+1 (0:2).

Судья: Брукс.

Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

«Бристоль Сити» — «Нортхэмптон Таун» — 4:0 (1:0)