«Эвертон» и «Арсенал» сыграли вничью на глазах Анчелотти и Артеты

«Эвертон» и «Арсенал» не забили голов в матче 18-го тура чемпионата Англии. На встрече присутствовали новые главные тренеры команд из Ливерпуля и Лондона Карло Анчелотти и Микель Артета соответственно, которые припустят к работе с воскресенья.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

18-й тур

«Эвертон» — «Арсенал» — 0:0

«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Мина, Динь, Ивоби (Дженк, 11. М.Кин, 80), Делф (М.Кин, 72), Дэйвис, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

«Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлс, Чемберс, Давид Луиз, Сака, Нелсон, Торрейра, Джака, Смит-Роу (Уиллок, 66), Мартинелли, Обамеянг (Ляказетт, 78).

Предупреждения: Сака, 28. Дэйвис, 45. Сигурдссон, 75. Чемберс, 87. Уиллок, 90+1. Судья: Френд. 21 декабря. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».