«Эвертон» хочет разобраться, почему матч с «Манчестер Сити» был перенесен

Матч 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» перенесен из-за того, что в стане «горожан» выявлены случаи заражения коронавирусом. Ливерпульский клуб выступил с официальным заявлением по этому поводу.

«Наш клуб сожалеет о переносе матча с «Манчестер Сити» — не только из-за 2 000 болельщиков, которые присутствовали бы на нем, но и из-за болельщиков по всему миру. Наши игроки были готовы к матчу, как и персонал команды.

Хотя для «Эвертона» важнее всего общественная безопасность, мы будем запрашивать полное раскрытие всей информации, которую «Манчестер Сити» предоставил премьер-лиге, чтобы мы могли понять, почему было принято это решение", — говорится в пресс-релизе.