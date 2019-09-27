«Эвертон» хочет пригласить Гетце следующим летом

«Эвертон» проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии» из Дортмунда Марио Гетце. Английский клуб хочет подписать 27-летнего немца следующим летом, когда у него истечет срок контракта с дортмундцами, утверждает Augsburger Allgemeine.

В нынешнем сезоне Гетце провел три матча в различных турнирах, выходя на замену, и пока не проходит в основу «Боруссии».

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