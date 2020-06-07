«Эвертон» лидирует в борьбе за полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает Tuttosport.

По информации источника, 25-летний француз близок к переходу в команду Карло Анчелотти. Сообщается, что в игроке также заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/20 Рабьо провел за «Ювентус» 24 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 25,5 миллиона евро.