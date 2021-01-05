ESPN: Лэмпарду дадут время на исправление ситуации в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард продолжит работать с командой, утверждает ESPN.

Руководство лондонского клуба не собирается в ближайшее время увольнять 42-летнего специалиста. Несмотря на это, руководство недовольно последними результатами, особенно на фоне больших трат в летнее трансферное окно. При этом тренеру не был поставлен ультиматум и дедлайн для улучшения результатов.

На данный момент «Челси» находится на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 26 очков после 17 проведенных матчей.