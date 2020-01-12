Эшли Янг близок к переходу в «Интер»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может продолжить карьеру в «Интере». Миланский клуб уже договорился об условиях контракта с 34-летним англичанином. Соглашение будет рассчитано до лета 2021 года, сообщает в Twitter журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

Янг выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В текущем сезоне футболист провел за «МЮ» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Янг отказался продлевать контракт с клубом. Соглашение 34-летнего футболиста истекает летом этого года, и по правилам ФИФА он имеет право вести переговоры с другими клубами.