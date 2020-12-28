Еще три матча в Англии перенесены из-за коронавируса
28 декабря 2020, 22:40
Три ближайших матча «Донкастер Роверс» в английской лиге 2 перенесены из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в клубе, сообщает Twitter футбольной лиги Англии.
.@drfc_official's next three @SkyBetLeagueOne fixtures have been suspended. #EFL pic.twitter.com/RgqRbgQOwO— EFL Communications (@EFL_Comms) December 28, 2020
Не состоятся в назначенный срок игры команды против «Флитвуд Таун», «Питерборо Юнайтед» и «Оксфорд Юнайтед». Новые даты этих матчей станут известны позднее.
Ранее по аналогичной причине были перенесены игры с участием «Моркама» и «Рочдейла». Также сегодня не состоится матч премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за случаев заражения COVID-19 у «горожан».
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