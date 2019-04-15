Эндрю Робертсон: "Салах поставил на место фанатов "Челси", называвших его террористом"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон заявил, что форвард "красных" Мохамед Салах своим голом в ворота "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии (2:0) поставил на место фанатов "синих". Ранее в Интернете появилось видео, на котором некоторые болельщики лондонского клуба называли египтянина террористом.

- Этот гол - хороший способ заткнуть тех людей, которые оскорбляли Салаха, - приводит слова Робертсона Evening Standard. - Поступок фанатов никак на него не повлиял. Салаху удалось поставить на место этих людей. Гол получился потрясающим!

В текущем сезоне Салах провел 45 матчей за "Ливерпуль", забил 22 гола и отдал 8 результатинвых передач. "Красные" занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 85 очков.

Все о чемпионате Англии - здесь