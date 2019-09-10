Эмил Хески: «После перехода в «Ливерпуль» я ложился на пол и начинал плакать. А потом нашел парикмахера»

Бывший нападающий сборной Англии Эмил Хески рассказал, как трудно ему дался переход в «Ливерпуль». Форвард присоединился к «красным» в 2000 году, перейдя из «Лестера». На момент трансфера ему было 22 года.

— Я тосковал по дому полгода, — цитирует The Guardian Хески. — Мне нужно было быстро повзрослеть. У меня были дети, была девушка. Я буквально ложился на пол и начинал плакать. Я думал: «Что я наделал? Правильно ли я поступил?» Но самое странное, что на тренировках я был в порядке.

А затем внезапно я нашел парикмахера, нашел друзей, нашел занятия. Было трудное время, но оглядываясь назад, я думал: почему я просто не пошел и не посидел с друзьями?