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Эмерсон ведет переговоры о новом контракте с «Челси»

14:58
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Защитник «Челси» Эмерсон ведет переговоры о новом контракте, сообщает Goal.com.

Сообщается, что английский клуб хочет продлить с ним контракт на длительный срок, чтобы было проще сохранить его в команде в случае интереса других клубов. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года. Финансовые детали переговоров не указаны.

25-летний игрок сборной Италии в текущем сезоне провел пять матчей за «Челси». Он перешел из «Ромы» летом 2018 года за 20 миллионов евро.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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