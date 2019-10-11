Эмери посоветовал Езилу больше работать на тренировках

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос, что нужно сделать нападающему Месуту Езилу для возвращения в заявку на матчи.

— Мои принципы остаются неизменными. Я выбираю состав из тех, кто лучше на данный момент, — приводит слова испанского специалиста The Sun. — В первую очередь я заинтересован в игроках, которые находятся в лучшей форме, потому что я хочу видеть сильный «Арсенал». Если Езил отсутствует в заявке, значит, его конкуренты смотрятся сильнее.

Что нужно сделать Месуту для возвращения? Работать. Сегодня, например, у нас будет тренировка, за которой я внимательно буду следить. В воскресенье у нас будет игра, и я вновь буду ставить в состав лучших.

В текущем сезоне Езил сыграл только в 2 матчах, в которых не отметился результативными действиями. В последних трех играх «Арсенала» 30-летний немец оставался вне заявки.