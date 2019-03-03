Эльяким Мангала продлил контракт с "Манчестер Сити"

Защитник Эльяким Мангала продлил контракт с "Сити". Новое соглашение рассчитано до 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Мангала перешел в "Эвертон" на правах аренды, где провел два матча в АПЛ, но затем из-за серьезной травмы выбыл до конца сезона.

После этого он вернулся в расположение "горожан" и пока не принимал участие в официальных матчах.

Мангала перешел в "Сити" из "Порту" в 2014 году за 30,5 миллионов евро. За клуб из Манчестера француз провел 79 матчей во всех турнирах.