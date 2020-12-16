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Эллардайс согласился возглавить «Вест Бромвич»

18:04
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Сэм Эллардайс дал принципиальное согласие стать новым главным тренером «Вест Бромвича», сообщает Sky Sports. Соглашение с 66-летним специалистом будет рассчитано на 1,5 года.

Ожидается, что Эллардайс будет руководить «Вест Бромвичем» уже в воскресенье в матче с «Астон Виллой» в 14-м туре АПЛ.

В турнирной таблице «Вест Бромвич» идет на предпоследнем 19-м месте, набрав в 13 играх всего семь очков.

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