Эктор Бельерин: «Если бы всех интернет-троллей привлекали к ответственности, мир стал бы лучше»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин поделился мнением об оскорблениях в интернете.

— Странно, что в наши дни люди так себя ведут, — приводит talkSPORT слова Бельерина. — Если бы всех интернет-троллей привлекали к ответственности, наш мир стал бы лучше. Социальные сети могут быть полезны при общении с фанатами, но есть и обратная сторона. Тем не менее, надо учиться справляться с собой. Когда кто-то тебя оскорбляет, хочется как-то ответить, но потом ты думаешь, что на каждое негативное сообщение может быть сто положительных, которые ты не видишь.