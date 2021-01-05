Экс-защитник «Спартака» Рохо провел переговоры с «Бока Хуниорс»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо провел переговоры по переходу в «Бока Хуниорс», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 30-летний аргентинец близок к переходу в аргентинский клуб. Сообщается, что стороны завершат сделку после первого полуфинального матча Кубка Либертадорес, в котором «Бока» сыграет с «Сантосом».

В сезоне-2020/21 Рохо не провел ни одного матча за «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро. Аргентинец выступал за «Спартак» с 2011 по 2012 год.