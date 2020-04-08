Экс-защитник «Ливерпуля» Риисе попал с дочерью в аварию

Бывший защитник «Ливерпуля» Йон Арне Риисе и его 19-летняя дочь Ариана были госпитализированы после автомобильной аварии в Норвегии, сообщает Sky Sports.

Полиция нашла машину, лежащую на обочине около двух часов ночи. 39-летний Риисе ехал со своей дочерью домой. Авария произошла в Лерстаде, примерно в пяти милях к востоку от центра Олесунна.

Риисе и его дочь были потрясены этим инцидентом, но не получили серьезных травм и после посещения больницы отправились домой.

Полиция расследует этот инцидент, но, как полагают, ничего криминального не произошло.

Риисе в настоящее время проживает в Норвегии, закончив свою игровую карьеру в 2017 году.