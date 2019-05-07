Пресс-служба английской премьер-лиги опубликовала список претендентов на титул лучшего тренера сезона. В него вошли четыре претендента: Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм") и Нуну ("Вулверхэмптон").

"Ман Сити" и "Ливерпуль" занимают первые два места в таблице и определят чемпиона в последнем туре. "Тоттенхэм" идет четвертым и де-факто обеспечил себе место в Лиге чемпионов. "Вулверхэмптон" под руководством Нуну станет седьмым.

Нуну возглавил "Вулверхэмптон" в 2017 году. В бытность футболистом он с 2005 по 2006 год защищал цвета московского "Динамо".