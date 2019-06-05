Славен Билич может возглавить "Вест Бромвич"

Бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич – основной претендент на то, чтобы возглавить "Вест Бромвич", сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, тренер провел переговоры с руководством клуба, и представители "Вест Брома" остались довольны их ходом". Хорват считается фаворитом на эту должность. Другие кандидаты – Крис Хьютон, Крис Уайлдер и Бруно Лаббадия.

50-летний экс-защитник, кроме "Локомотива", тренировал сборную Хорватии, "Хайдук", "Бешикташ", "Вест Хэм" и "Аль-Иттихад". "Вест Бромвич" в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионшипе.