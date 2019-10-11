Экс-тренер «Барнсли» Штендель выпил с фанатами после своей отставки

Бывший главный тренер «Барнсли» Даниэль Штендель отметил свою отставку с фанатами команды, сообщает Twitter Football Fights. 45-летний немец был уволен руководством из-за неудовлетворительных результатов. Штендель тепло попрощался с фанатами «Барнсли», после чего уехал на родину.

Немецкий специалист вывел «Барнсли» в чемпионшип из лиги 1. Однако в новом турнире после 11 туров команда имеет только 6 очков и занимает предпоследнее место.