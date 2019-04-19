Экс-спортивный директор "Локо" Штоффельсхаус - об интересе "МЮ": "Мне очень лестно"

Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус подчеркнул, что ему очень приятен интерес со стороны "Манчестер Юнайтед". Ранее в СМИ появилась информация, что английский клуб планирует пригласить Штоффельсхауса перед началом нового сезона.

– Мне очень лестно, что меня упомянули в связи с таким клубом, как "Манчестер Юнайтед", – цитирует The Sun Штоффельсхауса. – Работать в Англии для меня было бы большой честью. Было бы здорово помочь вывести клуб на новый уровень. Четыре команды в 1/4 финала Лиги чемпионов говорят о том, насколько сильна премьер-лига.

Штоффельсхаус ранее работал в штабе "Шальке", а в "Локо" работал с января 2017 по декабрь 2018 года.