Экс-игрок ЦСКА Хонда умоляет «МЮ» взять его в команду

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда написал в Twitter, что очень хочет попасть в «Манчестер Юнайтед».

«Сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, но я хочу играть в великой команде с великими одноклубниками!», — написал Хонда.

33-летний японец на данный момент находится в статусе свободного агента. При этом в 2018 году он совмещал карьеру в австралийском «Мельбурн Виктори» с работой на посту главного тренера сборной Камбоджи. В ЦСКА Хонда играл с 2010 по 2013 год. Также в его карьере были «Нагоя Грампус», голландский «Венло», итальянский «Милан» и мексиканская «Пачука».