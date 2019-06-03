Экс-футболист "Ман Сити" Адам Джонсон общался с 18-летней девушкой в баре и вывихнул лодыжку

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Адам Джонсон посетил пивной бар после освобождения из тюрьмы, сообщает The Sun. 31-летний англичанин пил водку за 125 фунтов стерлингов и вывихнул лодыжку, когда спускался по лестнице.

По информации СМИ, Джонсона видели в баре в компании 18-летней девушки.

Джонсон отсидел три года в тюрьме за сексуальную связь с 15-летней школьницей. В 2016-м он был осужден на шесть лет по делу о педофилии, но ему сократили наказание до половины срока. По условию досрочного освобождения, футболисту запрещено проводить время наедине со своей четырехлетней дочерью Айлой. Джонсон вышел на свободу в марте 2019-го.

31-летний футболист выступал за "Ман Сити" с 2010 по 2012 год, где провел 97 матчей, забил 14 голов и отдал 25 голевых передач. Стал чемпионом Англии в составе "горожан" (2011/12) и обладателем Кубка страны (2011).

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